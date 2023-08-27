Manisa'da 2 iş yerinin zarar gördüğü yangında, 7 kişi taburcu oldu

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesi Fatih Sanayi Sitesi'nde çıkan, 2 dükkanın büyük zarar gördüğü yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 7 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Selvilitepe Mahallesi'ndeki Fatih Sanayi Sitesi 115. Sokak'taki bir oto yıkama dükkanında, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Dükkandan yükselen alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede alevler, bitişiğindeki yedek parça satışı yapılan iş yerine de sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına 25 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ve 7 su tankeriyle ekipler müdahale etti. Esnaf ve vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, 2,5 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

TABURCU EDİLDİLER

Yangına müdahale ederken yaralanan itfaiye erleri Ali Şahin ve Emin Kurtulmuş ile dumandan etkilenen polis memuru Erhan Aktuğ, vatandaşlar Mustafa Ali Ecil, Erol Meral, İsmail Topalcık ve Salih Can Akar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 7 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yangında iş yerleri zarar gören esnaf ve yakınları bu sabah temizlik çalışması başlattı. Zarar görmeyen eşya ve malzemeler, ayrılarak kamyonlara yüklendi.

`20 MİLYON TL ZARARIMIZ OLUŞTU'

Yangında büyük zarar gören oto yedek parça satışı yapılan iş yerinin sahibi Rahmi Özbay, "Yangın ilk başladığı anda kontrollü şekilde müdahale edilseydi; bu derece büyümeyecekti. Oğlum dükkana geldiğinde, kepenkleri zorla açtığında daha alevler sıçramamıştı. 20 milyon TL zararımız oluştu" dedi.

Yangının kendi iş yerine sıçramaması için çatıya çıkıp, itfaiye hortumu ile alevlere müdahale ettiği sırada dumandan etkilenen kaportacı İsmail Topalcık da "Manisa'dan geldiğimde yangın, yan dükkandaydı. Alevlerin benim dükkanımın da çatısına sıçramak üzere olduğunu görünce, çıkarak müdahale ettim. Yoksa benim dükkanımda büyük hasar görecekti" diye konuştu.

Soruşturma sürerken; yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-08-27 17:50:42