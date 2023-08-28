Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa potada Anderson´u aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 13:42 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa potada Anderson´u aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Basketbol Süper Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, İspanya ekibi Murcia´dan ABD´li forvet James Anderson´la anlaştı. Manisa temsilcisi takımdan ayrılan Elijah Hughes´in yerine 34 yaşındaki Anderson´u kadrosuna kattı. Daha önce ülkemizde Darüşşafaka ve Anadolu Efes formalarını terleten 1.98 boyundaki James Anderson, NBA kariyerinde San Antonio Spurs, Houston Rockets ve Philadelphia 76ers takımlarında oynamıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

        2023-08-28 13:41:54

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kan donduran olay! Aile kavgasında darpla gelen ölüm!
        Kan donduran olay! Aile kavgasında darpla gelen ölüm!
        Kız isteme cinayeti!
        Kız isteme cinayeti!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Felaketten santim farkıyla kurtuldular!
        Felaketten santim farkıyla kurtuldular!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
        4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Havada panik
        Havada panik
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!

        Benzer Haberler

        Somaspor'da 3 puan sevinci
        Somaspor'da 3 puan sevinci
        Manisa'da bağlarda görülen "mildiyö" hastalığı verimi düşürdü
        Manisa'da bağlarda görülen "mildiyö" hastalığı verimi düşürdü
        Manisa'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
        Manisa'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
        OTOMOBİL, ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ İKİ OTOMOBİLE ÇARPIP SU KA...
        OTOMOBİL, ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ İKİ OTOMOBİLE ÇARPIP SU KA...
        Otomobil, elektrikli bisiklet ile park halindeki iki otomobile çarpıp su ka...
        Otomobil, elektrikli bisiklet ile park halindeki iki otomobile çarpıp su ka...
        Manisa'da 2 iş yerinin zarar gördüğü yangında, 7 kişi taburcu oldu
        Manisa'da 2 iş yerinin zarar gördüğü yangında, 7 kişi taburcu oldu