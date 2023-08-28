Manisa potada Anderson´u aldı
MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Basketbol Süper Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, İspanya ekibi Murcia´dan ABD´li forvet James Anderson´la anlaştı. Manisa temsilcisi takımdan ayrılan Elijah Hughes´in yerine 34 yaşındaki Anderson´u kadrosuna kattı. Daha önce ülkemizde Darüşşafaka ve Anadolu Efes formalarını terleten 1.98 boyundaki James Anderson, NBA kariyerinde San Antonio Spurs, Houston Rockets ve Philadelphia 76ers takımlarında oynamıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa
2023-08-28 13:41:54