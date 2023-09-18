Evinde ölü bulundu, cansız bedeni yük asansörüyle taşındı

MANİSA´nınTurgutlu ilçesinde, evinde ölü bulunan Ali Gökçay (43) ağır kilosu nedeniyle yük asansörü ile evinden çıkarıldı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Gar Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri gelen kötü kokular nedeniyle polisi aradı. Eşi şehir dışında olan ve bir süredir evinde tek başına ikamet eden Ali Gökçay yaşadığı evde yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Gökçay´ın birkaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Gökçay´ın cenazesi ağır kilosu sebebiyle apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince, özel bir firmaya ait yük asansörü getirtildi. Gökçay'ın cansız bedeni, balkona yanaştırılan yük asansörü ile taşınarak indirildi. Taşıma esnasında talihsiz adamın yakınları üzüntülü anlar yaşarken, cenaze otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gökçay´ın bir süredir çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.