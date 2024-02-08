Manisa'dan Avrupa'ya mağlubiyetle veda
FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'nda çeyrek final şansını daha önce kaçıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, son grup maçında Casademont Zaragoza'ya İspanya deplasmanında 88-71 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Manisa temsilcisi adını son 8 takım arasına yazdıramasa da Süper Lig'e çıktıktan 1 yıl sonra tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında 2 tur birden geçmeyi başararak alkış aldı. Daha önce elemeler ve ilk tur grubunu zirvede bitiren Manisa ekibi Europe Cup'ta sezon boyunca çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.
FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'nda çeyrek final şansını daha önce kaçıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, son grup maçında Casademont Zaragoza'ya İspanya deplasmanında 88-71 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Manisa temsilcisi adını son 8 takım arasına yazdıramasa da Süper Lig'e çıktıktan 1 yıl sonra tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında 2 tur birden geçmeyi başararak alkış aldı. Daha önce elemeler ve ilk tur grubunu zirvede bitiren Manisa ekibi Europe Cup'ta sezon boyunca çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.
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