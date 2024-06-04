Manisa BŞB'de Hakan Demir'den sitemli veda

BASKETBOLSüper Ligi'nde üst üste iki sezon Avrupa'ya taşıyıp bu yıl ilk kez Play-Off oynattığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'a veda eden Antrenör Hakan Demir, yönetime sitemli açıklama yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başkanlığı devralan Emre Hasgör, yeni sezon öncesi bütçeyi 4'te 1 oranına düşüreceklerini söyleyip, "Basketbol takımına 7.5 milyon Dolar harcanmış, elde sadece basketbol topu var" açıklamasını yaparken, Hakan Demir veda mesajında Hasgör'e göndermede bulundu. Hakan Demir, veda mesajında, "Kimine göre geriye iki top kaldığı yerde; bize göre harika hatıralar, üzüntüdeki ve sevinçteki birliktelikler, alkışlar ve başarılar kaldı… Bir kez daha veda ederken sana sevgili Manisa… Hiç pes etme…" dedi.

TERRY ELDEN KAÇTI Yeni sezonda Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hakkı elde etmesine rağmen bütçenin düşürülecek olması nedeniyle belirsizliğe bürünen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yabancılardan Emanuel Terry kulüpten ayrılıp Beşiktaş'la sözleşme imzaladı. NBA tecrübesi de bulunan 28 yaşında, 2.06 boyundaki pivot Manisa'da bu yıl FIBA Europe Cup'ta 14 maçta 12.5 sayı, 6.1 ribaund, 1.5 asist, 0.9 blok, Süper Lig'de 32 maçta 12.8 sayı, 8.5 ribaund, 1.4 asist, 1.1 top çalma ortalamaları tutturmuştu.