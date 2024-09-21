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        Manisa'da Harput FK futbolcularını taşıyan otobüs yandı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde Harput FK'nın futbolcularını taşıyan otobüs, seyir halindeyken alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:59 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:05
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        Manisa'da Harput FK futbolcularını taşıyan otobüs yandı
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde Harput FK'nın futbolcularını taşıyan otobüs, seyir halindeyken alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Manisa'nın Kula ilçesinde saat 09.00 sıralarında TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve 3'üncü haftada Karşıyaka karşılaşması için Elazığ'dan İzmir'e giden Harput FK kafilesinin taşındığı, seyir halindeki Yansur Aytaç'ın kullandığı 23 FE 233 plakalı otobüsün motorunda yangın çıktı. Dumanları fark eden Aytaç, aracı kenara çekti. Otobüsten tahliye edilen oyuncular, yöneticiler ve teknik heyet yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Otobüsün alev alev yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

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