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        Eşi tarafından boğularak öldürülen kızının tabutu başında gözyaşı döktü: Sürüm sürüm sürünsün

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Eller (40) tarafından boğularak öldürülen Selda Eller (40), gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:15 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:20
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        Eşi tarafından boğularak öldürülen kızının tabutu başında gözyaşı döktü: Sürüm sürüm sürünsün
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        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Eller (40) tarafından boğularak öldürülen Selda Eller (40), gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızının tabutu başında gözyaşlarını tutamayan Mustafa Ferhat Durmaz (67), "Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Eşi tarafından katledildi. Lanet olsun, Türkiye'de adalet varsa sürüm sürüm sürünsün. Kızımı elimden aldılar, kara toprağa verdim. Allah kimseye evlat acısı göstermesin" dedi.

        Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce Yunusemre Belediyesi'nde işe başladığı öğrenilen Gökhan Eller ile güzellik salonu işletmecisi 20 yıllık eşi Selda Eller, bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Mahkemeden tarih beklenirken, iddiaya göre Selda Eller eşi Gökhan Eller'i arayarak, eve gelip eşyalarını almasını söyledi. Eve giden Gökhan Eller, burada eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldığını öğrenince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Gökhan Eller, eşi Selda Eller'i elleriyle boğarak öldürdü. Gökhan Eller, ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selda Eller'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılığın incelemesi ardından Selda Eller'in cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi’ne kaldırıldı.

        RENCİDE OLMUŞ

        Gökhan Eller polisteki ifadesi ardından dün Manisa Adliyesi'ne sevk edildi. Eller, mahkemedeki ifadesinde polisin kendisini arayarak eşi Selda Eller'in kendisi hakkında uzaklaştırma kararını aldırdığını tebliğ ettiğini, ardından eşinin kendisini arayarak eve gelip eşyalarını almasını istediğini, bu nedenle eve gittiğini söyledi. Eşyalarını hazırladığı sırada tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edince rencide olduğunu iddia eden Eller, çıkan kavganın ardından Selda Eller'i boğduğunu, fakat eşini ne ile boğduğunu ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

        YAKINLARI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

        Rabia (19) ve Toprak Ayaz'ın (8) annesi Selda Eller için öğle vakti Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Adem Şahin ve çok sayıda vatandaş katılırken, Selda Eller'in yakınları güçlükle ayakta durabildi.

        'EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ'

        Kızının tabutu başında taziyeleri kabul eden ve gözyaşlarını tutamayan Mustafa Ferhat Durmaz, “Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Eşi tarafından katledildi. Lanet olsun, Türkiye'de adalet varsa sürüm sürüm sürünsün. Kızımı elimden aldılar, kara toprağa verdim. Allah kimseye evlat acısı göstermesin" dedi. Kız kardeşini son yolculuğuna uğurlayan ağabeyi Kemal Durmaz ise gözyaşları içinde "Benden tek kız kardeşimi aldı. Günyüzü görmesin inşallah. Bu kadın cinayetleri son bulsun. Canım, ciğerim yanıyor" ifadelerini kullandı. Selda Eller, Kırtık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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