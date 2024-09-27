Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da tankerin çarptığı motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Mahmut, öldü

         MANİSA'da akaryakıttankerinin çarptığı motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Mahmut Kara (19), feci şekilde can verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 03:24 Güncelleme: 27.09.2024 - 03:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da tankerin çarptığı motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Mahmut, öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

         MANİSA'da akaryakıttankerinin çarptığı motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Mahmut Kara (19), feci şekilde can verdi. Ayrıca antrenörlük yaptığını öğrenilen Kara'nın, boş zamanlarında ise dönercide kurye olarak çalıştığı belirtildi. 

        ​Kaza, saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Manisa- Menemen karayolunda meydana geldi. Serdar Ağca yönetimindeki 34 EBC 128 plakalı akaryakıt tankeri, önünde ilerleyen Mahmut Kara yönetimindeki 80 ALL 694 motosiklete çarpıp, altına aldı. Devrilen motosikletiyle birlikte tankerin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü Mahmut Kara feci şekilde can verirken, Serdar Ağca, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Kara’nın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan tanker sürücüsü ise Muradiye Mahallesi’ndeki jandarma karakoluna götürüldü.

        Kara’nın üniversite öğrencisi olduğu, antrenörlük yaptığını ve boş zamanlarında ise dönercide kurye olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Beşiktaş Hollanda'da kayıp!
        Beşiktaş Hollanda'da kayıp!
        Serhat Akın'a silahlı saldırı
        Serhat Akın'a silahlı saldırı
        'Rusya galip gelemeyecek'
        'Rusya galip gelemeyecek'
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        "Türkler benim için özel"
        "Türkler benim için özel"
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar

        Benzer Haberler

        Manisa'da iki motosiklet çarpıştı; 2 arkadaş yaralandı
        Manisa'da iki motosiklet çarpıştı; 2 arkadaş yaralandı
        Manisa Basket'te Ozan Bulkaz, sporcu gelişim koordinatörlüğüne getirildi
        Manisa Basket'te Ozan Bulkaz, sporcu gelişim koordinatörlüğüne getirildi
        Manisa FK en golcü takım
        Manisa FK en golcü takım
        Manisa'da 3 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Manisa'da 3 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Ege'nin Kapadokya'sı Kula Peribacaları hayran bırakıyor
        Ege'nin Kapadokya'sı Kula Peribacaları hayran bırakıyor
        Manisa Basket'te sürpriz ayrılık
        Manisa Basket'te sürpriz ayrılık