Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        2'nci kattaki evinin balkonundan düşen öğretmen öldü

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde öğretmen Fatih Karakurt (44), evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 21:36 Güncelleme: 19.10.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        2'nci kattaki evinin balkonundan düşen öğretmen öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde öğretmen Fatih Karakurt (44), evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. 

        Olay, saat 17.30 sıralarında Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan evli, 2 çocuk babası Fatih Karakurt, evinin balkonunda bulunduğu sırada, iddiaya göre, başının dönmesi sonucu boşluğa düştü. Karakurt'un düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakurt, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatih Karakurt'un eşi Tuğba Karakurt'un da Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yıldızlar sahnede!
        Yıldızlar sahnede!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Turgutlu'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
        Turgutlu'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
        Şehzadeler'de sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Şehzadeler'de sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Demirci'de Muhtarlar Günü kutlandı
        Demirci'de Muhtarlar Günü kutlandı
        Hamile Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığın tahliyesine itiraz kabul edildi
        Hamile Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığın tahliyesine itiraz kabul edildi
        Demirci'de cennet elması üretimi artıyor
        Demirci'de cennet elması üretimi artıyor
        Manisa FK, Iğdır FK deplasmanına çıkacak
        Manisa FK, Iğdır FK deplasmanına çıkacak