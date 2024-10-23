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        Maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

        MANİSA'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte Adem Balta (35) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:53
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        Maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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        MANİSA’nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte Adem Balta (35) hayatını kaybetti. 1 işçi de hafif şekilde yaralandı.

        Olay, dün saat 04.30 sıralarında Soma ilçesi Eynez Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana geldi. Ocağın P2 panosu 260’ıncı metrede tahkimat değişimi tarama sırasında çökme oldu. Göçükte Adem Balta ve A.O.K. (26) yaralandı. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Adem Balta, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. A.O.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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