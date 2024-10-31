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        Somaspor lige bakacak

        TÜRKİYE Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında evinde Belediye Kütahyaspor'a 1-0 yenilip turnuvaya veda eden 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Somaspor, mağlubiyeti kafasına takmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:08
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        Somaspor lige bakacak
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        TÜRKİYE Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında evinde Belediye Kütahyaspor'a 1-0 yenilip turnuvaya veda eden 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Somaspor, mağlubiyeti kafasına takmadı. Ligde geçen hafta evinde Nazillispor'u 2-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan siyah-beyazlıların teknik direktörü Erman Güraçar Vanspor müsabakasına odaklandıklarını dile getirdi. Erman Güraçar, "Elbette her maçı kazanmak için oynuyoruz. Belediye Kütahyaspor maçında da elimizden geleni yaptık ancak kazanamadık. Artık tüm gücümüzle lige odaklanacağız. Nazillispor galibiyeti bizim adımıza çok önemliydi. Bu hafta ise Vanspor deplasmanına çıkacağız. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Puan ya da puanlarla dönmek en büyük hedefimiz" dedi.

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