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        Motosiklet, refüje çarptı; 2 ölü

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde refüje çarpıp, devrilen motosikletin sürücüsü Akif Karaduman (22) ile arkasındaki Ayşe Aşkın (21), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:51 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:55
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        Motosiklet, refüje çarptı; 2 ölü
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        MANİSA'nınSalihli ilçesinde refüje çarpıp, devrilen motosikletin sürücüsü Akif Karaduman (22) ile arkasındaki Ayşe Aşkın (21), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Akif Karaduman yönetimindeki 45 APK 523 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Akif Karaduman ve motosikletin arkasında oturan Ayşe Aşkın'ın öldüğünü belirledi. Sanayide marangozluk yaptığı öğrenilen Karaduman ile Aşkın'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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