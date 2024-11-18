Ağaca çarpan taksideki yolcu öldü, şoför ağır yaralandı

Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giderken Ahmet Eroğlu’nun direksiyon kontrolünü yitirdiği 45 T 7511 plakalı taksi bariyerleri aşıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Taksi şoförüyle yolcusu Oğuzhan Kermen araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Oğuzhan Kermen'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, yaralı şoför Eroğlu'nu yarım saat süren çalışmayla kurtardı. Ahmet Eroğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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