Turgutlu'da 9 isim gitti

Sezon başında şirketleşip Turgutluspor olan adını değiştiren Ege'nin köklü kulübü, ara transferde kadrosunu yenileyerek profesyonel lige tutunmaya çalışacak. Turgutlu ekibi ikinci yarıda 11 yıldır yapımını beklediği yeni stadına da kavuşacak.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını 15 maçta 7 puanla amatör lige düşme hattında tamamlayan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif'te takımdan şimdiye kadar 9 oyuncu resmen ayrıldı. Kırmızı-siyahlılarda sezon başında apar topar kurulan kadrodan henüz ilk yarı bitmeden Nuh Aşkın, Gökhan Bulut, Onur Küçük, Serhat Yeşilördek, Yasin Güvenoğlu, Oğuzhan Turan, Ahmet Köyünü, Ahmet Taha Dağbaşı ve Mert İsmet Aşıcı sözleşmelerini feshetti.

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