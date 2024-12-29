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        Manisa Basket yılın son maçında Beşiktaş'ı ağırlıyor

        BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisa Basket yarın 2024 yılının son maçında zirve yarışındaki takımlardan Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:39
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        Manisa Basket yılın son maçında Beşiktaş'ı ağırlıyor
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisa Basket yarın 2024 yılının son maçında zirve yarışındaki takımlardan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Karşılaşmanın biletleri 45 TL ile 1500 TL arasında değişen rakamlarla satılıyor. Ligde Beşiktaş'ın 11 haftada 8 galibiyeti, Manisa Basket'in ise 2 galibiyeti bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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