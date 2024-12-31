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        Manisa FK'da moraller yüksek

        1'inci Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle ikinci yarı öncesi düşme hattından kurtulup Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Göztepe ile oynadığı özel maçı 2-1 kazanarak moral depoladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:30
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        Manisa FK'da moraller yüksek
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        1'inci Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle ikinci yarı öncesi düşme hattından kurtulup Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Göztepe ile oynadığı özel maçı 2-1 kazanarak moral depoladı. Yeni yıla yeni teknik patronu Hakan Şapçı yönetiminde giren siyah-beyazlılar Göztepe karşısında deplasmanda yenik duruma düşmesine rağmen maçı çevirmeyi başardı.

        Pazar günü deplasmanda Süper Lig potasında yer alan Bandırmaspor'la karşı karşıya geleceklerini belirten Hakan Şapçı, "Zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Takımımızda moraller yüksek. Göztepe karşılaşmasında da eksiklerimizi gördük. Bandırma deplasmanına kadar eksiklerimizi gidereceğiz. Yeni yılda üst sıralarda yer alacak bir takım olacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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