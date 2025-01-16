Somaspor'da iki veda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'da iki oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini fesheden 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hakan Öztürk ara transfer döneminde Karacabey Belediyespor'un yolunu tuttu. Hakan ilk yarıda ligde 11 maçta oynayıp, 1 gol kaydetti. Soma temsilcisi ile vedalaşan bir diğer isim olan 22 yaşındaki sağ bek Murat Şevik'in ise Mardin 1969 ile söz kestiği belirtildi. Murat ise ilk yarıda ligde 9 müsabakada 1 gol attı.