Manisa FK telafi peşinde
1'İNCİ Lig'de geçen hafta evinde Ümraniyespor'a 3-0 yenilip Play-Off yarışında yara alan, aynı zamanda düşme potasına da yaklaşan Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında İstanbulspor'a karşılaşacak.
1'İNCİ Lig'de geçen hafta evinde Ümraniyespor'a 3-0 yenilip Play-Off yarışında yara alan, aynı zamanda düşme potasına da yaklaşan Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında İstanbulspor'a karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Erdem Mertoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir tribünü ise 39 TL olarak belirlendi. Karşılaşmayı kadın ve 18 yaş altı taraftarların ise ücretsiz olarak izleyebileceği açıklandı. Manisa FK teknik direktör Hakan Şapçı, Ümraniyespor yenilgisini telafi edeceklerine inandığını dile getirdi.
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