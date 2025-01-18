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        Manisa FK telafi peşinde

        1'İNCİ Lig'de geçen hafta evinde Ümraniyespor'a 3-0 yenilip Play-Off yarışında yara alan, aynı zamanda düşme potasına da yaklaşan Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında İstanbulspor'a karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:40
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        Manisa FK telafi peşinde
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        1'İNCİ Lig'de geçen hafta evinde Ümraniyespor'a 3-0 yenilip Play-Off yarışında yara alan, aynı zamanda düşme potasına da yaklaşan Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında İstanbulspor'a karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Erdem Mertoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

        Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir tribünü ise 39 TL olarak belirlendi. Karşılaşmayı kadın ve 18 yaş altı taraftarların ise ücretsiz olarak izleyebileceği açıklandı. Manisa FK teknik direktör Hakan Şapçı, Ümraniyespor yenilgisini telafi edeceklerine inandığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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