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        Manisa Basket yenilgiyle başladı

        FIBAŞampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu ilk maçında İspanya'da son şampiyon Unicaja Malaga'ya 91-73 mağlup olan Manisa Basket, grup müsabakalarına mağlubiyetle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:05
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        Manisa Basket yenilgiyle başladı
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        FIBAŞampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu ilk maçında İspanya'da son şampiyon Unicaja Malaga'ya 91-73 mağlup olan Manisa Basket, grup müsabakalarına mağlubiyetle başladı. İspanya Ligi'nde lider olan Unicaja Malaga karşısında ilk 2 çeyrekte başa baş bir oyun sergileyen Manisa temsilcisi ikinci devrede rakibine engel olamadı. Manisa Basket'te Fabian White Jr 23 sayı ile oynarken, Saben Lee 19 sayı kaydetti.

        Rakibi tebrik eden Başantrenör Kazys Maksvytis, "Maç boyunca çok istikrarlı oynadılar. İlk yarıda maçın içindeydik ama ikinci yarı belirleyici oldu, soyunma odasından çok daha agresif bir savunmayla döndüler. Unicaja gibi bir takıma karşı oynarken maç içi serilere izin vermemeniz gerekiyor. Rakibimiz ikinci yarıda iyi bir ritim yakaladı, bizse onlara yanıt veremedik. Kaybettik ama kalan maçlarda çeyrek finale kalabilmek için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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