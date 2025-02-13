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        Somaspor'un hasreti 5 maça çıktı

        2'nciLig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 1-0 kaybeden Somaspor, Play-Off yolunda havlu atarken galibiyet hasretini de 5 maça çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:43 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:43
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        Somaspor'un hasreti 5 maça çıktı
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        2'nciLig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 1-0 kaybeden Somaspor, Play-Off yolunda havlu atarken galibiyet hasretini de 5 maça çıkardı. Son olarak erken havlu atan Giresunspor'u evinde 4-0 yenen siyah-beyazlılar, ardından Serik Belediyespor ve Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a yenilip, Diyarbekirspor, Bucaspor 1928 ve Karacabey Belediyespor'la berabere kaldı. Somaspor 5 maçlık periyotta sadece 1 gol atabildi. Teknik Direktör Erman Güraçar, ara transfer döneminin son gününde 4 takviye daha yaptıklarını belirterek, "Yeni oyuncularımızın takıma katılmasıyla yeniden çıkışa geçeceğiz. Düşme hattıyla aramızda 13 puan fark var. Biz elimizden geldiği kadar üst bölgeyi zorlayacağız" dedi.

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