'Genç işsizlik oranında Akdeniz Havzası'nın en iyi ülkesi haline geldik'

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "2019 yılında 20-24 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 28,5'ti. Bu program sonrasında bu oran 16,2'ye düştü. Dünyadaki ekonomik durgunluk, Türkiye'de yaşanan enflasyon ve benzeri sorunlara rağmen yüzde 16,2'ye düştü. Bu yaş grubunda yüzde 16,2 genç işsizlik oranıyla şu anda Akdeniz Havzası'nın en iyi ülkesi haline geldik. İspanya, İtalya, Portekiz, Fransa gibi ülkeleri geçtik ve onlardan daha iyi duruma geldik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, 'Yetenek Her Yerde' ve 'İşin Ucunda Sen Varsın' sloganıyla gerçekleştirilen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nın (EGEKAF) 4'üncüsü Manisa'da başladı. Fuara Ege Bölgesi'ndeki üniversiteler, 15 paydaş üniversite ve 7 ilden katılım sağlandı. Manisa Valiliği, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) katkılarıyla üniversitenin Şehzadeler yerleşkesinde gerçekleşen açılışa Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, paydaş üniversite rektörleri ve öğrenciler katıldı. MCBÜ Halk Oyunları ekibi bir gösteri gerçekleştirdi. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından müzik dinletisi düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'a Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, vazo hediye etti. Vali Özkan, Manisa OSB ve Manisa TSO başkanlarına plaket takdim etti.

‘TÜRKİYE 81 İLDE İHRACAT YAPAN ÜLKE HALİNE GELDİ’

Türkiye'nin 81 ilinde ihracat yapan bir ülke haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "44 bölgesel kariyer fuarımızı 30'a yakın ilde gerçekleştirdik. Bu yıl nisan ayının sonuna geldiğimizde işe alım sezonudur. Nisan ayının sonuna geldiğimizde 50'nci organizasyonumuzu tamamlamış olacağız. Bu organizasyonun en büyük özelliklerinden bir tanesi 'Erken dönem kariyer ekosistemi' dediğimiz, 11 tane ayrı aracın çalıştığı bu sistemde doğrudan öğrencilere temas ettiğimiz fiziksel olarak işverenlerle yani arzla talebin bir araya geldiği etkin coğrafyanın en büyük organizasyonları olmasıdır. Manisa, endüstriyel hayatın çok hızla geliştiği ve hatta dünya ölçeğinde dünyanın en büyük şirketlerinden yatırım talebinin doğduğu çok özellikli bir ilimiz. Yakında bunlardan bir tanesi üretime de başlayacak. Türkiye, etrafımızda olan bütün siyasal ve sıcak olaylara rağmen, olumsuz olaylara rağmen ekonomik büyümesini, istihdamını sürekli artıran bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Türkiye, 81 ilinde ihracat yapan bir ülke haline gelmiştir. Bu, kalkınmanın bütün bölgelere, bütün illere yayıldığının en temel göstergelerinden bir tanesidir" açıklamalarında bulundu.