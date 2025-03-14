Özgür Özel, Manisa Barosu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Baro Başkanı Av. Sevgi Başak Yeşil Malay ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. CHP Genel Başkan Özel'in Manisa Barosu'na ziyareti, basına kapalı olarak gerçekleşti.

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