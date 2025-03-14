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        Özgür Özel, Manisa Barosu'nu ziyaret etti

        CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Barosu'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 21:16 Güncelleme: 14.03.2025 - 21:20
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        Özgür Özel, Manisa Barosu'nu ziyaret etti
        ABONE OL

        CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Barosu'na ziyarette bulundu.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Baro Başkanı Av. Sevgi Başak Yeşil Malay ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. CHP Genel Başkan Özel'in Manisa Barosu'na ziyareti, basına kapalı olarak gerçekleşti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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