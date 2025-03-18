Manisa Basket - Unicaja Malaga: 97-103

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu’nda 5’inci hafta maçında Manisa Basket evinde ligin son şampiyonu olan İspanya ekibi Unicaja Malaga’ya 103-97 yenilerek çeyrek final iddiasını kaybetti. Muradiye Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 26-24, devre ise 53-46 Unicaja Malaga’nın üstünlüğüyle tamamlandı. 3’üncü periyot 78-78 eşitlikle tamamlanırken, maç 103-97 Unicaja Malaga’nın üstünlüğüyle sona erdi. Maçın en skorer ismi 33 sayıyla Unicaja Malaga’dan Taylor oldu. Grupta 5 maçta 1 galibiyette kalan Manisa Basket haftaya son maçta Galatasaray’a konuk olacak.

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