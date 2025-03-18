Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket - Unicaja Malaga: 97-103

        SALON: Muradiye HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Saverio Lanzarini, Mihkel MannisteMANİSA BASKET: Chiozza 14, Acuil 22, Besson 15, Thomas 17, Yunus 5, Mehmet, Apaydin, Cengizhan 2, White Jr 20, Mustafa 2 UNICAJA MALAGA: Perez 2, Taylor 33, Barreiro 5, Kravish 6, Perry 18, Osetkowski 4, Balcerowski 5, Ejim 2, Diaz, Carter 8, Tillie 13, Sima 7 1'İNCİ PERİYOT: 24-26 İLK YARI: 46-53 3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-78 BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda 5'inci hafta maçında Manisa Basket evinde ligin son şampiyonu olan İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya 103-97 yenilerek çeyrek final iddiasını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 22:05 Güncelleme: 18.03.2025 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket - Unicaja Malaga: 97-103
        ABONE OL

        SALON: Muradiye

        HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Saverio Lanzarini, Mihkel Manniste

        MANİSA BASKET: Chiozza 14, Acuil 22, Besson 15, Thomas 17, Yunus 5, Mehmet, Apaydin, Cengizhan 2, White Jr 20, Mustafa 2

        UNICAJA MALAGA: Perez 2, Taylor 33, Barreiro 5, Kravish 6, Perry 18, Osetkowski 4, Balcerowski 5, Ejim 2, Diaz, Carter 8, Tillie 13, Sima 7

        1’İNCİ PERİYOT: 24-26

        İLK YARI: 46-53

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 78-78

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu’nda 5’inci hafta maçında Manisa Basket evinde ligin son şampiyonu olan İspanya ekibi Unicaja Malaga’ya 103-97 yenilerek çeyrek final iddiasını kaybetti. Muradiye Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 26-24, devre ise 53-46 Unicaja Malaga’nın üstünlüğüyle tamamlandı. 3’üncü periyot 78-78 eşitlikle tamamlanırken, maç 103-97 Unicaja Malaga’nın üstünlüğüyle sona erdi. Maçın en skorer ismi 33 sayıyla Unicaja Malaga’dan Taylor oldu. Grupta 5 maçta 1 galibiyette kalan Manisa Basket haftaya son maçta Galatasaray’a konuk olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İmamoğlu: Böyle bir karar alma yetkileri yok
        İmamoğlu: Böyle bir karar alma yetkileri yok
        Özgür Özel'den diploma açıklaması!
        Özgür Özel'den diploma açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
        Manisa'nın ilçelerinde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönü...
        Manisa'nın ilçelerinde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönü...
        Taksiciye bıçaklı gasp girişimi sanığının madde bağımlılığı tedavisine iliş...
        Taksiciye bıçaklı gasp girişimi sanığının madde bağımlılığı tedavisine iliş...
        Manisa FK'da Minchev rüzgarı
        Manisa FK'da Minchev rüzgarı
        Manisa'da yaraladığı taksi şoförünü gasbetmeye çalışan sanığın yargılanması...
        Manisa'da yaraladığı taksi şoförünü gasbetmeye çalışan sanığın yargılanması...
        Manisa Turgutlu'da "ramazan sucuğu" iftar sofralarını süslüyor
        Manisa Turgutlu'da "ramazan sucuğu" iftar sofralarını süslüyor