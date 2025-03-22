7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif - Edirnespor: 0-2

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sıraya demir atan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, yeni evinde düşme hattındaki en önemli rakiplerinden Edirnespor'a da yenildi, kurtuluş şansını iyice yitirdi: 2-0. Turgutlu Yeni Şehir Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 33'üncü dakikada Turan ve 42'nci dakikada Yakup Ramazan'ın golleriyle hayati 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Turgutlu, bu sonuçla 11 puanla son sırada kalırken, son 6 maç öncesi düşme hattının tek basamak üzarindeki Büyükçekmece Tepecikspor'un 8 puan gerisine düştü. Edirnespor ise düşme hattından çıkamamasına rağmen 17 puana yükselerek Turgutlu'ya 6 puan fark attı.