Manisa FK seri peşinde

1'inci Lig'de 4 maçlık galibiyet hasretine milli ara öncesi Pendikspor'u 2-0 yenerek son verip düşme hattından kurtulmak için umutlanan Manisa Futbol Kulübü, yarın Süper Lig yarışındaki Erzurumspor FK deplasmanında seri arayacak. Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da start alacak 90 dakikayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte bu mücadele öncesi takımda şans bulamayan yabancılardan Hodzic'in sözleşmesi feshedildi. Manisa FK ligde son 8 maç öncesi 37 puanla kurtuluş barajının 1 puan gerisinde 17'nci sırada bulunuyor. Erzurumspor ise topladığı 51 puanla Süper Lig hattındaki Karagümrük'ün 2 puan arkasında üçüncü basamakta yer alıyor. Manisa ekibi teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde çıktığı son 2 sınavda 4 puan toplamıştı.

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