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        Sokakta ortasında eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı

        MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde Fırat Arslan (45), eşi Şenayi Arslan (44) ile 8 yaşındaki kızı D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 14:18 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:20
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        Sokakta ortasında eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı
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        MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde Fırat Arslan (45), eşi Şenayi Arslan (44) ile 8 yaşındaki kızı D.A.'yı sokak ortasında defalarca bıçakladı. Şenayi Arslan hayatını kaybetti, kızının hastanedeki tedavisi sürüyor. Saldırgan polis tarafından etkisi hale getirilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi Baltacı Mahmut Yolu'nda meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen Fırat Arslan (45) ile eşi Şenayi Arslan (44) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Evde başlayan kavga dışarı taşarken, Fırat Arslan, eşi Şenayi Arslan ve kızı D.A.'yı defalarca bıçakladı. 112 Acil Merkezi'ne ihbarda bulunulurken, şüpheli çıplak vaziyette elinde bıçakla kaçmaya başladı. Şüpheli polislere de saldırmaya çalıştı, kısa süren takibin ardından ayağından vurularak gözaltına alındı. Yaralı anne-kız da ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şenayi Arslan sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        OLAY KAMERADA

        Olay çevredeki bir güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde; elinde bıçakla sokakta bulunan Fırat Arslan'ın bir anda eşine dönerek kovaladığı, o sırada saçlarından tuttuğu kızı D.A.'yı da defalarca bıçakladığı anlar yer aldı. Görüntülerde; Fırat Arslan'ın dikkatini dağıtan bir genci kovalamak için küçük kızı bıçaklamayı bıraktığı da görüldü. Ayrıca görüntülerde polisin Arslan'ı ayağından vurup etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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