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        Can Bonomo festival kapsamında Manisa'da konser verdi

        MANİSA'da, 'Dolu Dolu Festival' sloganıyla bu yıl 485'inci kez gerçekleşen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, Can Bonomo halk konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 04:02 Güncelleme: 26.04.2025 - 04:05
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        Can Bonomo festival kapsamında Manisa'da konser verdi
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        MANİSA’da, ‘Dolu Dolu Festival’ sloganıyla bu yıl 485’inci kez gerçekleşen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, Can Bonomo halk konseri düzenlendi.

        Manisa’da bu yıl 485’incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Can Bonomo konseri, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, alanı dolduran kalabalık sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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