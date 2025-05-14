Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Özgür Özel: En büyük kayıp, ölümlerin sıradanlaşmasıdır

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "AK Parti iktidarında bugüne kadar yaşanan en büyük iş kazasının, 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma faciası olduğunu biliyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:58 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel: En büyük kayıp, ölümlerin sıradanlaşmasıdır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “AK Parti iktidarında bugüne kadar yaşanan en büyük iş kazasının, 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma faciası olduğunu biliyoruz. Ancak en büyük kayıp, yalnızca o gün yaşanan can kaybı değil, ölümlerin sıradanlaşmasıdır” dedi.

        Soma maden faciasının 11'inci yıl dönümü kapsamında dün Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programların ikinci gününde Soma Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'na katıldı. Sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Açılış konuşmasını yapan CHP lideri Özel, Türkiye'de bazı işverenlerin algı yönetimiyle gerçek sorunları örtbas etmeye çalıştığını belirterek, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin, bilime uygun bir şekilde işçilerin sağlığı gözetilerek çıkarılmasına, ekonomiye kazandırılmasına ve Türkiye'nin bu zenginliklerinden yararlanmasına karşı olmadıklarını söyledi.

        Özel, "Bilimsel madenciliği savunmak gerekirken, vahşi madenciliğin denetimsiz bir şekilde hem doğayı katlederek hem de işçi hakları ve işçi sağlığı gözetilmeksizin uygulandığını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. AK Parti iktidarında bugüne kadar yaşanan en büyük iş kazasının, 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma faciası olduğunu biliyoruz. Ancak en büyük kayıp, yalnızca o gün yaşanan can kaybı değil, ölümlerin sıradanlaşmasıdır. AK Parti döneminde bugüne kadar 2 bin 79 madenci yaşamını yitirdi. Bu sayının 301'i Soma'da, geri kalan bin 778'i ise Ermenek, Şirvan, Amasra gibi madenlerde ve Türkiye'nin farklı noktalarında birer, ikişer, üçer ya da onlarca kişinin ölümüyle gerçekleşti. Örneğin, Şirvan'da 16, Amasra'da 43 madenci yaşamını yitirdi. Bu tablo, toplamda 6,5 Soma faciasına denk geliyor ancak farkında değiliz. Asıl kayıp, hafızalardaki kayıptır; ölümlerin olağanlaşması, sıradanlaşmasıdır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Gerçek ortaya çıktı
        Gerçek ortaya çıktı
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        DEM Parti sahaya iniyor
        DEM Parti sahaya iniyor
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor

        Benzer Haberler

        Manisa futbolunda gündem yine birleşme
        Manisa futbolunda gündem yine birleşme
        CHP Genel Başkanı Özel, Soma'da işçi sağlığı ve iş güvenliği sempozyumuna k...
        CHP Genel Başkanı Özel, Soma'da işçi sağlığı ve iş güvenliği sempozyumuna k...
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile yanındaki eşi öldü
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile yanındaki eşi öldü
        Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletteki karı koca öldü
        Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletteki karı koca öldü
        Özgür Özel: Bu mahkeme bir daha görülecek (2)
        Özgür Özel: Bu mahkeme bir daha görülecek (2)
        Özgür Özel: Bu mahkeme bir daha görülecek
        Özgür Özel: Bu mahkeme bir daha görülecek