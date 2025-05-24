Lastiği patlayan otomobil tünel duvarına çarptı; 3'ü çocuk 5 yaralı

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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