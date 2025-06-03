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        Voleybolcu Zeynep, yapay deri ameliyatıyla sağlığına kavuştu

        MANİSA'da ateş başında otururken elindeki benzin bidonunun alev alması sonucu sol bacak ve kolunda yanıklar oluşan lise öğrencisi ve voleybolcu Zeynep Seren Çetin (15), il genelinde ilk kez uygulanan yapay deri ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:10
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        Voleybolcu Zeynep, yapay deri ameliyatıyla sağlığına kavuştu
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        MANİSA'da ateş başında otururken elindeki benzin bidonunun alev alması sonucu sol bacak ve kolunda yanıklar oluşan lise öğrencisi ve voleybolcu Zeynep Seren Çetin (15), il genelinde ilk kez uygulanan yapay deri ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek taburcu olan Zeynep, ameliyat sayesinde spor hayatına döneceğini söyledi.

        Olay, 28 Mart'ta Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Kuzeniyle birlikte evlerinin bahçesinde ateş başında oturan Zeynep Seren Çetin, elindeki benzin bidonunu ateşten uzaklaştırmak isterken alev aldı. Bir anda alevlerin arasında kalan Çetin'in sol bacak ve kolunda yanıklar oluştu. İlk müdahalesi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan Çetin önce Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        7 SAATLİK AMELİYATLA BACAĞI KURTARILDI

        Sol bacağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Zeynep Seren Çetin için ameliyat kararı alındı. Çetin, Merkezefendi Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Yanık Ünitesi'nde görevli hekimler tarafından 2 aşamalı ve 7 saat süren yapay deri operasyonuna alındı. Manisa'da ilk kez uygulanan bu yöntem sayesinde Çetin'in sol bacağı tedavi edildi. Tedavisinin ardından 54 gün hastanede kalan Zeynep Seren Çetin, bugün yürüyerek taburcu oldu.

        'GURUR VERİCİ'

        Yanık ünitesinde görevli Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Bilal Arıkbaşı, "İlk geldiğinde bacağı kesilmek üzereydi. Şimdi ise yanık ünitesinden yürüyerek çıkabiliyor. Hem bacağını kurtarmak hem de spor hayatına dönmesini sağlamak gurur verici" dedi.

        Op. Dr. Gökçen Aksoy Hüvez ise "Hasta bize sol bacağındaki alev yanığı ile getirildi. Yanık deri, zırh gibi bacağını sarmıştı. 'Kompartman Sendromu' dediğimiz acil bir durum gelişmişti. Dolaşımı engelleyen bu baskıyı acil müdahaleyle kaldırdık. Daha sonra yapay deri uygulamasıyla kaliteli bir doku altyapısı oluşturduk. İkinci aşamada ise hastanın kendi sağlıklı derisinden alınan greft ile işlemi tamamladık. Bu yöntem Manisa'da ilk kez uygulandı. Artık hastamız voleybola dönebilecek durumda" diye konuştu.

        'ÇOK KORKTUM'

        Tedavi sürecinde büyük bir mücadele veren Zeynep Seren Çetin de yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bacağımın kesileceğini söylediklerinde çok korktum. Ameliyattan sonra doktorumuz bacağın kurtarıldığını söyledi. Psikolojik olarak da destek aldım. Çok zorlu bir süreçti ama sabrettim. Kuzenimle bahçede ateş başındaydık. Benzin bidonunu uzaklaştırmak istedim, altı yanmış. O an alevler üstüme sıçradı. Ameliyattan sonraki ilk sorum, 'Voleybol oynayabilecek miyim?' oldu. Doktorlar oynayabileceğimi söyledi."

        Zeynep'in 67 gün süren sağlık mücadelesinin ardından babası Sami (48) ve annesi Neşe Çetin (43) kızlarının yeniden sağlığına kavuşması konusunda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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