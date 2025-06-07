Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i elektrik çarptı, hastaneye kaldırıldı (4)
'HERGEÇEN DAKİKA DAHA İYİYE GİDİYOR'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Manisa Büyükşehir Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında yeni bir bilgi verdi.
‘HERGEÇEN DAKİKA DAHA İYİYE GİDİYOR’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Manisa Büyükşehir Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında yeni bir bilgi verdi. Genel Başkan Özel, "Ferdi başkanın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Tabi bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor. Durumu stabil ve iyiye gidiyor ama tehlike atlatıldığı sağlığı iyi olacak demek için erken. Bunun için sabırlı olmak ve dua etmek lazım." dedi.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
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