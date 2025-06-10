Manisa'da spor camiasının Ferdi Zeyrek yası

KURBAN bayramının ilk gününde 6 Haziran akşamı evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki 66 saatlik yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kentin spor kulüplerini yasa boğdu. Manisa'nın en köklü kulübü Manisaspor'da 2012-2014 yılları arasında yöneticilik de yapan Zeyrek'in henüz 48 yaşında elim bir kazayla vefat etmesi spor camiasına büyük acı yaşattı. Futbolda geçen sezon Ferdi Zeyrek'in destekleriyle küllerinden doğarak yıllar sonra şampiyonluk yaşayıp Bölgesel Amatör Lig'e çıkan Manisaspor ve kentin 1'inci Lig'deki temsilcisi Manisa FK, sosyal medya hesaplarını kararttı.

Manisaspor, Ferdi Zeyrek'in takımın atkısıyla fotoğrafını paylaşarak, "Acımız tarifsiz. Manisa ve Manisaspor aşkıyla tanıdığımız, sevdiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine tüm Manisa'ya sabırlar diliyoruz. Mekanın cennet olsun Ferdi Başkan. Hepimizin başı sağ olsun" mesajını yayınladı. Manisa FK da, "Acımız büyük. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Manisa halkının gönlüne taht kuran, kısa sürede de olsa tüm şehrin sevgisini kazanan Ferdi Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Bu şehir seni unutmayacak Ferdi Başkan! Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.