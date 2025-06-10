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        Manisa'da spor camiasının Ferdi Zeyrek yası

        KURBAN bayramının ilk gününde 6 Haziran akşamı evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki 66 saatlik yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kentin spor kulüplerini yasa boğdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:05
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        Manisa'da spor camiasının Ferdi Zeyrek yası
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        KURBAN bayramının ilk gününde 6 Haziran akşamı evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki 66 saatlik yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kentin spor kulüplerini yasa boğdu. Manisa'nın en köklü kulübü Manisaspor'da 2012-2014 yılları arasında yöneticilik de yapan Zeyrek'in henüz 48 yaşında elim bir kazayla vefat etmesi spor camiasına büyük acı yaşattı. Futbolda geçen sezon Ferdi Zeyrek'in destekleriyle küllerinden doğarak yıllar sonra şampiyonluk yaşayıp Bölgesel Amatör Lig'e çıkan Manisaspor ve kentin 1'inci Lig'deki temsilcisi Manisa FK, sosyal medya hesaplarını kararttı.

        Manisaspor, Ferdi Zeyrek'in takımın atkısıyla fotoğrafını paylaşarak, "Acımız tarifsiz. Manisa ve Manisaspor aşkıyla tanıdığımız, sevdiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine tüm Manisa'ya sabırlar diliyoruz. Mekanın cennet olsun Ferdi Başkan. Hepimizin başı sağ olsun" mesajını yayınladı. Manisa FK da, "Acımız büyük. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Manisa halkının gönlüne taht kuran, kısa sürede de olsa tüm şehrin sevgisini kazanan Ferdi Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Bu şehir seni unutmayacak Ferdi Başkan! Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

        Manisa'nın futboldaki temsilcilerinden Turgutluspor, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehrimize ve halkımıza büyük hizmetlerde bulunmuş, kıymetli kişiliğiyle gönüllerde yer edinmiş olan Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm Manisa halkına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, ruhu şad olsun" cümlelerini paylaştı. Basketbol Süper Ligi'nde yer alan

        Manisa Basket ise, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Görev süresi boyunca Manisa’ya kattığı değerler, ortaya koyduğu vizyon ve halkına duyduğu sevgiyle daima hatırlanacak. Onu her zaman saygı, minnet ve rahmetle anacağız. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun" mesajıyla Zeyrek için başsağlığı diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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