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        Manisa'da makilik yangını, ormana sıçradı (2)

        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Alaşehir ilçesi Badınca Mahallesi'nde saat 10.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:21 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:21
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        Manisa'da makilik yangını, ormana sıçradı (2)
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        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Manisa'nın Alaşehir ilçesi Badınca Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında makilikte çıkıp, ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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