Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde (2)
YAKLAŞIK25 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 12.
YAKLAŞIK25 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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