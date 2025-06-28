Manisa'da orman yangını (4)
4MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİManisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, hava ve kara unsurlarının yoğun müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alana yayıldı.
4MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, hava ve kara unsurlarının yoğun müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alana yayıldı. Yangının sıçrama ihtimali karşı Karaköy, Yenice ve Musaca mahalleri ile Doğankaya Mahallesi'nin Hancılar mezrasının ardından Dingiller, Çamönü, Hasköy ve Durasıl mahalleleri de tedbir amaçlı tahliye edildi.
Alevlere 4 uçak ve 10 helikopterle havadan; 29 arazöz, 13 itfaiye aracı, 17 su tankeri ve 17 iş makinesiyle karadan müdahale sürdürülüyor. Ayrıca bölgede AFAD, jandarma, polis, sağlık ve belediye ekiplerinden oluşan toplam 636 personel de görev yapıyor.
ŞÜPHELİ 1 ARICIYA GÖZALTI
Yangının çıkış noktasında jandarma tarafından yapılan araştırma sonucu bölgede arıcılık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
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