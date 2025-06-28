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        Manisa'da orman yangını (4)

        4MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİManisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, hava ve kara unsurlarının yoğun müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alana yayıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 20:54 Güncelleme: 28.06.2025 - 21:00
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        Manisa'da orman yangını (4)
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        4MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ

        Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, hava ve kara unsurlarının yoğun müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alana yayıldı. Yangının sıçrama ihtimali karşı Karaköy, Yenice ve Musaca mahalleri ile Doğankaya Mahallesi'nin Hancılar mezrasının ardından Dingiller, Çamönü, Hasköy ve Durasıl mahalleleri de tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Alevlere 4 uçak ve 10 helikopterle havadan; 29 arazöz, 13 itfaiye aracı, 17 su tankeri ve 17 iş makinesiyle karadan müdahale sürdürülüyor. Ayrıca bölgede AFAD, jandarma, polis, sağlık ve belediye ekiplerinden oluşan toplam 636 personel de görev yapıyor.

        ŞÜPHELİ 1 ARICIYA GÖZALTI

        Yangının çıkış noktasında jandarma tarafından yapılan araştırma sonucu bölgede arıcılık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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