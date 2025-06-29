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        Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde (2)

        VALİÖZKAN: RÜZGAR HIZI FAZLAYDIManisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar ekiplere zor anlar yaşatıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 29.06.2025 - 16:10
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        Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde (2)
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        VALİÖZKAN: RÜZGAR HIZI FAZLAYDI

        Manisa’nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi’ndeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar ekiplere zor anlar yaşatıyor. Rüzgar söndürülen bazı yerlerin yeniden alevlenmesine neden olarak yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Manisa Valisi Vahdettin Özkan da dün öğlen saatlerinde geldiği bölgede söndürme çalışmalarını yerinde inceleyip, koordine ediyor. Vali Özkan yangının olumsuz hava şartları nedeniyle hızla yayıldığını ve gece boyunca süren yoğun müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi. Özkan, "Maalesef çok dezavantajlı koşullarda bir yangına maruz kaldık. Hava sıcaklığı çok yüksekti, nem oranı düşüktü ve rüzgar hızı fazlaydı. Bu sebeplerle yangın çok kısa sürede yayıldı" dedi.

        GECE ÇALIŞMALARI SABAH MÜDAHALEYİ KOLAYLAŞTIRDI

        Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hızlı ve etkin bir şekilde müdahalede bulunduğunu belirten Vali Vahdettin Özkan, “Akşam saatlerine doğru rüzgarın da etkisiyle yangının risk skoru giderek yükseldi. Özellikle orman teşkilatımız başta olmak üzere AFAD, jandarma, emniyet, belediye itfaiyeleri, diğer destek unsurları ve gönüllülerle birlikte yüksek bir fedakarlıkla mücadele edildi. Gece boyunca ekipler aralıksız çalıştı. Meteorolojiden alınan verilere göre rüzgarın şiddeti yüksekti. Bu yüzden gece boyunca 6-7 saatlik bir süreçte onlarca kilometrelik yeni yollar açıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen araçlar da orman teşkilatımıza destek verdi. Bu yoğun çalışma, sabah saatlerinde müdahaleyi kolaylaştırdı" diye konuştu.

        'RİSK HALEN DEVAM EDİYOR'

        Yangından şu ana kadar 10 mahallenin etkilendiğini açıklayan Vali Özkan, "Bu mahalleler tahliye edildi. Risk halen devam ediyor ancak dünkü duruma göre çok daha iyi bir noktadayız. Gece boyunca kesintisiz ve koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar, bugün için işimizi kolaylaştırdı. 15-20 kilometrelik bir bantta müdahale sağlandı. Yangının kapsadığı alanın büyüklüğü, durumun ciddiyetini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

        15 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR

        Yangına şu anda 15 hava aracıyla müdahale edildiğini vurgulayan Vali Özkan, şöyle devam etti:

        "Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı hava destek unsurları da çalışmalara katıldı. 50 iş makinesi, 50’nin üzerinde su tankeri ve çok sayıda arazi aracı da görev yapıyor."

        'BAKANLARIMIZ SÜREKLİ İRTİBATTAYDI'

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın gece boyunca gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Vali Özkan, "Sürekli bizlerle irtibatta olan, hava desteğini sağlayan, gerekli her türlü yardımı koordine eden tarım bakanımıza teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya da AFAD aracılığıyla Türkiye’nin farklı noktalarındaki araçları seferber etti. Yerelde emniyet, jandarma, sağlık, tarım ve belediye ekiplerimiz yine canla başla çalıştı" dedi.

        YANGININ ÇIKIŞ NEDENİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Yangının çıkış sebebine ilişken ise Vahdettin Özkan, “Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde jandarma ekiplerimizin yaptığı çalışma neticesinde kısa sürede bir şüpheli yakalandı. Arıcılık faaliyeti yürüten bir vatandaş hakkında soruşturma başlatıldı" diye konuştu.

        Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli Doğan B.'nin (50) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

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