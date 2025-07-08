Manisalı şehit astsubay için tören; Deniz Ece babasının beresini taktı

Mangura’nın pankreas kanseri nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren babası Vasfi Mangura (65) törene sağlık ekipleri eşliğinde katlanabilir sedye ile getirildi. Şehidin kızı Deniz Ece, törene babasına ait askeri bereyle katıldı. Şehidin annesi Misliye Ozan (67), eşi Melahat Mangura, kardeşi Nihat Mangura ve kızı Deniz Ece, Türk bayrağı sarılı tabuta sarılıp, gözyaşı dökerek Fikret Mangura’nın fotoğrafını öptü.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura için memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesinde Yeni Cami’de öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, AK Parti Grupbaşkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenip şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura (37) için memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin kızı Deniz Ece (6), törene babasına ait askeri bereyle katılırken, aile bireyleri Türk bayrağı sarılı tabuta sarılıp, gözyaşı dökerek şehidin fotoğrafını öptü.

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