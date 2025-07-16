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        Manisa FK tempo artırdı

        1'inci Lig'de yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar kampında çalışmalarını sürdürürken, tempo her geçen gün artıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:14
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        Manisa FK tempo artırdı
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        1'inci Lig'de yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar kampında çalışmalarını sürdürürken, tempo her geçen gün artıyor. Teknik direktör Taner Taşkın yoğun bir çalışma programı uyguladıklarını belirterek, "Hepimiz iyi ve verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Lige en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Elbette tamamlamamız gereken yönlerimiz var. Bu süreçte eksiklerimizi giderip ivme yakalayacağız" diye konuştu.

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