Demirci Belediye Başkanı Kara'dan yaşlılara kandil ziyareti

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Miraç Kandili dolayısıyla yaşlıları evlerinde ziyaret etti.



Çeşitli mahallelerdeki yaşlılarla sohbet eden Kara, taleplerini alarak kandillerini kutladı.



Kara, yaşlıların toplumun hafızası ve bereketi olduğunu belirterek, büyüklerin dualarının kendileri için kıymetli olduğunu ifade etti.



Vatandaşlar da ziyareti nedeniyle Kara'ya teşekkür etti.









