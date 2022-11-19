Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Tarık Güldal, Murat Temel, Ferdi Karadoruk
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ba, Domgjonas (Dk. 34 Burak Altıparmak), Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan, Stark, Prib (Dk. 60 Gakpa), Diallo, Batuhan Kör (Dk. 68 Kadir Kaan Yurdakul), Adem Büyük
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak, Estrela, Hasek, Olanare, Shala (Dk. 84 Alican Özfesli), Rosheuvel (Dk. 73 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu
Kırmızı kart: Dk. 63 Stark ( Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 36 Shala, Dk. 65 Mustafa Yumlu, Dk. 88 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Dk. 66 Domgjonas (Yedek kulübesinde) (Manisa FK)
MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK, konuğu Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.