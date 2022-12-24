Manisa'da bir evde 4 bin 592 uyuşturucu hap ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir evde 4 bin 592 uyuşturucu hap ele geçirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakleden kişilere yönelik çalışma yaptı.



Çalışmanın ardından Beşeylül Mahallesi Bahçeler Başı Caddesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 4 bin 592 sentetik ecza hapı bulundu.



Uyuşturucuya ilişkin aynı aile fertlerinden Ü.S. (39), H.S. (21) ve M.S. (24) gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen bu kişilerden H.S. tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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