Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlunu kurtarma çalışması başlatıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kuyuya düşen baba ve oğlunu kurtarma çalışması başlatıldı.

Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde yaşayan Aytuğ Demir (35) ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, site yakınlarında su bulma amacıyla açılan artezyen kuyusuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Baba ve oğlunu kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

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