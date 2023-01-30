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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da seyir halindeki otomobil yandı

AA

Manisa'da seyir halindeki otomobil yandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.

Nilüfer Ö'nün kullandığı 35 HD 8876 plakalı otomobil, 2. Anafartalar Mahallesi'nde seyir halindeyken motor bölümünde yanmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü, otomobili durdurup dışarı çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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