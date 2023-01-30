Manisa'da seyir halindeki otomobil yandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.

Nilüfer Ö'nün kullandığı 35 HD 8876 plakalı otomobil, 2. Anafartalar Mahallesi'nde seyir halindeyken motor bölümünde yanmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü, otomobili durdurup dışarı çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.







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