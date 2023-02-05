Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Manisa FK: Ömer Kahveci, Ayberk Karapo, Ba, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 75 Serkan Odabaşoğlu), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 85 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo, Batuhan Kör (Dk. 78 Fernandes), Adem Büyük (Dk. 85 Mehmet Uysal)

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Guel), Ali Kaan Güneren (Dk. 62 Cihan Kahraman), Osman Çelik, Celil Yüksel (Dk. 72 Barış Alıcı), Soner Gönül, Laura (Dk. 72 Fofana), Tanque (Dk. 90+2 Mendes)

Goller: Dk. 69 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Fernandes (Penaltıdan) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 41 Diallo, Dk. 65 Adem Büyük, Dk 90+8 Burak Altıparmak (Manisa FK), Dk. 76 Yunus Emre Çift, Dk. 81 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)





MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Manisa FK, konuğu Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Manisa FK'de hafta içi anlaşma sağlanan teknik direktör Yalçın Koşukavak, takımının başında ilk müsabakaya çıktı.



Konuk ekip Yılport Samsunspor, maçın 4. dakikasında Zeki Yavru ile penaltı atışından yaralanamadı.









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