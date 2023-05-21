Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Kamil Çetin



Manisa FK: Samet Karabatak, Muhammet Taha Şahin (Dk. 78 Oktay Gürdal), Ayberk Karapo, Ba, Umut Erdem, Stark (Dk. 46 Muhammed Mert), Burak Altıparmak, Tabla (Dk. 83 Arda Çolak), Gakpa (Dk. 77 Diallo), Burak Çoban (Dk. 78 Doğukan Emeksiz), Mehmet Uysal



Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan Kaya, Murat Akça, Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun (Dk. 63 Samet Asatekin), Hasan Kılıç, Ahmed Ildız (Dk. 63 Mesut Özdemir), Thuram (Dk. 66 Oltan Karakullukçu), Aosman, Regattin (Dk. 81 Ali Han Tunçer), Görkem Bitin (Dk. 46 Kappel)



Goller: Dk. 26 Thuram, Dk. 41 Regattin (Penaltıdan), Dk. 59 ve 82 Aosman, Dk. 62 Kappel (Pendikspor), Dk. 44 Tabla (Manisa FK)



Sarı kartlar: Dk. 39 Samet Karabatak (Manisa FK), Dk. 45 Gökcan Kaya, Dk. 53 Ahmed Ildız (Pendikspor)







MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun 38. ve son haftasında Pendikspor, konuk olduğu Manisa FK'yi 5-1 yendi.

Çaykur Rizespor'un konuk ettiği Altınordu'yla 0-0 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldiği son hafta maçlarının ardından Pendikspor, normal sezonu 67 puanla üçüncü sırada tamamladı. İstanbul ekibi, Süper Lig'e yükselebilmek için play-off finali oynayacak.

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