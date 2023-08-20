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        Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 00:59
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        Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Hayallı Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliğine bağlı 4 arazöz ile çok sayıda personel yönlendirildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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