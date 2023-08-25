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        AK Parti'li Yenişehirlioğlu Manisa Valisi Ünlü'yü ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:34 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:34
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        AK Parti'li Yenişehirlioğlu Manisa Valisi Ünlü'yü ziyaret etti
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        MANİSA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Valisi Enver Ünlü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Bahadır Yenişehirlioğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, 9 Haziran'da Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda trafik kazası geçirdiğini ve yaralandığını hatırlattı.

        Tedavisinin sürdüğünü, taburcu edildikten sonra ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya yaptığını belirten Yenişehirlioğlu, göreve yeni atanan Vali Ünlü'ye başarı dileyerek şunları söyledi:

        "Vali'miz bizim için çok değerli. Türkiye genelinde vazife yaptığı yerlerdeki performansını yakinen biliyoruz. İnsanımıza direkt dokunabilen, beşeri münasebetleri kuvvetli, insan ilişkileri son derece güçlü, her gittiği yeri ayağa kaldıran bir valimiz. Çok ciddi bir kaza geçirdim. Doktorlardan izin alarak sizi ziyarete gelmek istedim. Manisa'mız için güzel çalışmalar olacak."

        Vali Ünlü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yenişehirlioğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Manisa'da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Ünlü, "Manisa güçlü ve potansiyeli olan bir şehir. İnşallah hep beraber mesai mefhumu gözetmeden en uzağından en yakınına bütün vatandaşlarımıza dokunmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Yenişehirlioğlu'na AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ile Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de eşlik etti.

        Bahadır Yenişehirlioğlu'nun, oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu ile yolculuk ettiği Ünal Özdemir yönetimindeki otomobil, 9 Haziran'da Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Karacaören Kavşağı'nda önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmıştı. Kazada Yenişehirlioğlu ile oğlu yaralanmıştı.

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