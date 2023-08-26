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        Manisa'da geniş kapsamlı narkotik ve trafik denetimleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 12:01 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:01
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        Manisa'da geniş kapsamlı narkotik ve trafik denetimleri sürüyor
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar, Salihli, Turgutlu, Alaşehir ve Soma ilçelerindeki asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı, 101 sürücüye 181 bin 737 lira para cezası uygulandı.

        Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, narkotik, asayiş ve trafik ekipleri genel asayiş denetimleri kapsamında kentin çeşitli noktalarında uygulama yaptı.

        Denetimlerde, 3 bin 330 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

        Ayrıca, 101 araç sürücüsüne 182 bin 737 lira para cezası uygulandı.

        Kentte, genel asayiş denetimlerinin süreceği bildirildi.

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