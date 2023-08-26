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        Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 20:36 Güncelleme: 26.08.2023 - 20:36
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        Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 yabancı uyruklu yaralandı.

        Libya uyruklu Alhassan S'nin kullandığı 34 CYE 770 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otobanının Turgutlu geçişinde, Gizem A. idaresindeki 16 NGA plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile 4 yabancı uyruklu ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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