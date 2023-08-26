Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 yabancı uyruklu yaralandı.
Libya uyruklu Alhassan S'nin kullandığı 34 CYE 770 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otobanının Turgutlu geçişinde, Gizem A. idaresindeki 16 NGA plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile 4 yabancı uyruklu ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.