Manisa'da şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şarampole düşen otomobildeki biri bebek, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Berna Erçifçi'nin (31) kullandığı 35 ALB 119 plakalı otomobil, Selvilitepe Mahallesi'ndeki Siteler Yolu üzerinde kontrolden çıkıp 3 metre aşağıdaki şarampole düştü.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan çocukları Mehmet Emin (4) ve Aras Bulut (1) yaralandı.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.